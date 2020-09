Honvéd FC-Újpest előzetes

Csonka fordulót rendeznek a hétvégén a magyar bajnokságban, hiszen a illetve a Fehérvár is halasztást kért a nemzetközi kötelezettségeik miatt, így ma is csupán egyetlen mérkőzést rendeznek meg, méghozzá a szezont pocsékul kezdő Újpest elleni találkozóját.

Nem ilyen rajtról álmodott a címvédője, a Honvéd FC, hiszen a tabella utolsó helyén állnak, bár ez egyelőre csalóka az elmaradt mérkőzések miatt. Mindenesetre az és a elleni két vereség után, úgy kellett a legutóbbi fordulóban a győzelem a DVTK ellen, mint egy falat kenyér Bódog Tamás csapatának.

„Nehéz mérkőzésre számítok az Újpest ellen, de mindenképpen szeretnénk itthon tartani a három pontot. Kicsit kiszámíthatatlan az ellenfelünk, hiszen új igazolásokkal erősödött a keretük, ezzel pedig megnőtt a variációs lehetőségük. A lehetőségeinkhez mérten felkészülünk az új játékosokból is, a győzelem lehet csakis a célunk. A legutóbbi bajnoki megnyerése, illetve a Magyar Kupában való továbbjutás adta pozitív hangulatra is támaszkodhatunk, szeretnénk tartani az eredményességet az Újpest ellen is. Fontos, hogy maximális koncentráltsággal, fegyelmezetten, hittel, odaadással futballozzunk” – mondta a kispestiek vezetőedzője a klub hivatalos honlapjának nyilatkozva.

A másik oldalon sem lehetnek elégedettek a bajnoki rajttal, hiszen az Újpest az első forduló óta nem nyert mérkőzést, legutóbb a Kisvárda ellen kaptak ki hazai pályán 2-4-re. Négy forduló alatt kilenc gólt kapott Predrag Rogan csapata, a vezetőség pedig lépésre szánta el magát, az átigazolási szezon utolsó hetében két védőt is igazolt.

Georgios Koutroumpis személyében egy korábbi Panatinaikosz játékos érkezett a középhátvéd pozíciójába, emellett két bal oldali védőt is szerződtettek, a portugál Mauro Cerqueira illetve a szerbekkel 2015-ben korosztályos világbajnokságot nyerő Nemanja Antonov személyében.

A mérkőzést 18 órától rendezik, melyet az M4Sport élőben közvetít.