Holman Dávid: „Meglepődtem a rengeteg ajánlaton”

Holman Dávid örömmel fogadta, hogy hosszú térdsérülése után szerdán kezdőként térhetett vissza a Slovan Bratislavaba.

"Örülök, hogy ennyi idő után ismét kezdő tudtam lenni és 68 percet kaptam. Jól éreztem magam a pályán, bár biztosan látszott, hogy játékhiányom van"

- nyilatkozta az M1 aktuális csatornán az ötszörös válogatott középpályás.

A pozsonyiak 1-1-es rendes játékidőt követően tizenegyespárbajban jutottak tovább a másodosztályú Samorín otthonában a Szlovák Kupa negyeddöntőjéből.

A magyar futballista elmondta, a térdszalag-szakadását követően egy ideje már ismét egészséges, de úgy gondolták, hogy a második súlyos sérülése után egy kicsit több idő kell a visszatéréshez, és az edzője is így látta jónak.

„Sok megkeresésem volt. Meg is lepődtem, hogy két ilyen sérülés után voltak lehetőségeim. Leültem az edzői stábbal, a vezetőkkel és abban maradtunk, hogy még nem szeretnék elmenni, itt akarok játszani, és majd meglátjuk, hogyan tovább. Hat éve itt vagyok. Szeretnék tiszta lappal távozni. Bízom benne, hogy a tavasz folyamán megkapom a lehetőséget és jó játékkal hozzá tudok járulni a bajnoki címhez, vagy a kupagyőzelemhez. Ha nem kapok lehetőséget, akkor azt is elfogadom. Két ilyen sérülés után sokat kell dolgoznom. S majd meglátjuk, hogy az élet visszaadja-e, amit most belefektettem.”

- magyarázta.

A pozsonyiak a bajnoki tabella második helyén állnak - egy ponttal lemaradva a Dunaszerdahely mögött -, a Konferencia-liga nyolcaddöntőjében pedig a svájci FC Basellel találkoznak majd.

