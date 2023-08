Hollandiában is felfigyeltek Lisztes Krisztián teljesítményére

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Ifjabbik Lisztes Krisztián neve tavaly a Fehérvár FC ellen robbant be a köztudatba, azóta pedig szárnyal a 18 esztendős ferencvárosi labdarúgó.

A cikk lejjebb folytatódik

A Hamrun Spartans-Ferencváros Ekl-selejtezőn a hazai győzelem 5.00, a döntetlen 3.65, a vendég siker 1.57-szeres szorzóval fogadható. (x).



A fiatal támadó a 2022/23-as szezon Vidi elleni NB I-es mérkőzésen debütált a magyar bajnokságban és mindössze egy félidő alatt két gólt is szerzett, ezzel elhozva a három pontot a Ferencvárosnak. A tavalyi idényt végül kilenc élvonalbeli meccsel és öt gólla fejezte be.

A Bajnokok Ligája és Konferencia-liga-selejtezőkön nem jött össze neki a gólszerzés, de a Fradi idei első bajnokiján újra betalált a Fehérvár ellen.

A nyáron több európai klubnál is felfigyeltek a magyar korosztályos válogatott játékosra, korábban mi is megírtuk, hogy az Eintracht Frankfurt érdeklődéséről tudott a család. Ekkor az idősebbik Lisztes is elmondta gondolatait a lehetséges átigazolásról.

„Én is hallottam a Frankfurt érdeklődéséről – mondta a játékos édesapja. – Megtisztelő a dolog, egyelőre azonban ennél több nem történt. Akkor lehetne komoly hírről beszélni, ha konkrétan megkeresnék a Ferencvárost vagy Krisztiánt, de erről még nincs szó.”

Az utóbbi napokban pedig a hollandok kezdték el feltérképezni Lisztes Krisztiánt. Habár még nem tudni konkrét klubok érdeklődéséről, az Ajax és a Feyenoord szurkolói fórumain is többen megemlítették, hogy érdemes lenne leigazolniuk a Fradi játékosát, írta meg az FTC ügyeiben jártas ulloi129.hu.

Bár természetesen nem a szurkolók igazolnak, de érdekes, hogy a 18 éves támadó teljesítményére már ezeken a fórumokon is felfigyeltek.