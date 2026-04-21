Ezt látni kell: a játékvezető telefonhívás miatt szakította meg a kupadöntőt!

Szokatlan jelenet zavarta meg a holland kupadöntőt: a játékvezető, Danny Makkelie a mérkőzés közben félbeszakította a játékot, hogy felvegyen egy mobiltelefonos hívást – az eset természetesen azonnal bejárta a közösségi médiát.

A rotterdami De Kuip stadionban rendezett fináléban az AZ Alkmaar fölényes, 5–1-es győzelmet aratott az NEC Nijmegen felett, megszerezve ezzel története ötödik KNVB-kupagyőzelmét. A győztes csapatban többek között Mees de Wit, Sven Mijnans, Peer Koopmeiners, Kees Smit és az ír válogatott csatár, Troy Parrott is eredményes volt, míg a túloldalon Koki Ogawa találata csupán szépségtapasznak bizonyult.

A mérkőzés azonban nemcsak az eredmény miatt marad emlékezetes. A találkozó egyik pillanatában Makkelie a partvonalhoz sétált, ahol egy stábtag átadott neki egy mobiltelefont. A játékvezető felvette a hívást, majd rövid beszélgetés után visszatért a pályára, és folytatta a mérkőzés irányítását.

A szurkolók értetlenül álltak az eset előtt, és azonnal megindultak a találgatások az interneten. Volt, aki viccesen megjegyezte, hogy „haza kellett mennie, mert elkészült az ebéd”, míg mások arra hívták fel a figyelmet, hogy egy vitatható ítélet után különösen gyanús lett volna egy ilyen jelenet.

A későbbi beszámolók szerint azonban a háttérben biztonsági okok álltak: a lelátón pirotechnikai eszközök használata miatt kellett sürgős egyeztetést folytatni, ezért volt szükség a szokatlan közjátékra.

Az AZ Alkmaar a kupagyőzelemnek köszönhetően biztosította helyét a következő idény Európa-liga-sorozatában, míg a bajnokságban hamarosan folytatódik a küzdelem: a csapat április 23-án a Go Ahead Eagles vendége lesz, míg a NEC két nappal később a Twente otthonába látogat.

