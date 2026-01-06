Hivatalos: kiderült, hol folytatja a pályafutását a magyar válogatott középpályása!

Fél éve klub nélkül

A 31 éves szélső középpályás 2022 nyarán igazolt a Vasashoz a Partizán Belgrádból – a rutinos támadó három éves szerződést kötött az angyalföldiekkel. A Vasas két idény után 2024 nyarán kölcsönbe lepasszolta a Fehérvárnak, ahonnan 2025 júniusában ugyan visszatért Angyalföldre, azonban a XIII. kerületi klub nem kínált neki új szerződést, így kontraktusa lejárta után szabadon igazolható lett.

Holender 2027 nyaráig kötelezte el magát az FK Spartak Suboticánál, új csapatában a tizennyolcas mezszámot fogja viselni.