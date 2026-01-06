Holender Kalmár SzoboszlaiATTILA KISBENEDEK / AFP
Hivatalos: kiderült, hol folytatja a pályafutását a magyar válogatott középpályása!

Az FK Spartak Subotica hivatalos oldalán jelentette be, hogy Holender Flip a klubnál folytatja a karrierjét. A tizenhatszoros magyar válogatott szélső másfél évre kötelezte el magát a szabadkai klubhoz.

Fél éve klub nélkül 

A 31 éves szélső középpályás 2022 nyarán igazolt a Vasashoz a Partizán Belgrádból – a rutinos támadó három éves szerződést kötött az angyalföldiekkel. A Vasas két idény után 2024 nyarán kölcsönbe lepasszolta a Fehérvárnak, ahonnan 2025 júniusában ugyan visszatért Angyalföldre, azonban a XIII. kerületi klub nem kínált neki új szerződést, így kontraktusa lejárta után szabadon igazolható lett. 

Holender 2027 nyaráig kötelezte el magát az FK Spartak Suboticánál, új csapatában a tizennyolcas mezszámot fogja viselni. 

