Hol vannak azok a Honvéd-játékosok, mint Marosi László volt?

A kispestiek győri találkozóját egykori játékosuk halála is megpecsételhette ilyen-olyan szempontból.

Hosszan tartó betegség után, 85 éves korában elhunyt Marosi László, a Budapest Honvéd korábbi labdarúgója – adta hírül március 11-én hivatalos honlapján a kispesti klub, majd este jött az NB II-es ETO FC Győr–Honvéd találkozó.

A meccs pikantériáját adta az is, hogy ez a mérkőzés lehetne az NB I. összecsapása is akár, ennek ellenére most úgy néz ki, hogy a győriek a feljutásra pályáznak, a kispestieknél viszont a bent maradásnál vérmesebb álmok nemigen szövődhetnek a másodosztályban.

A szurkolók pedig arról nem szövögethettek nagy álmokat, hogy micsoda összecsapást látnak majd így hétfő este. Akadozó játék, rossz megoldások, gyenge pillanatok – ez jellemezte a találkozó első negyvenöt percét.

A 38. minutumban azért akadt egy nagy hazai lehetőség, de Tujvel védett.

Egygólos meccs lesz ez?! – gondolkodhattak sokan.

Akik így gondolták, a 60. percben az öklüket az égbe is csaphatták, hiszen Keresztes lévén – ha nem is büntetőből, hiszen azt Holman kihagyta – megszerezte a vezetést a Honvéd, vagyis az egy gól az már biztos volt. Sőt az is, ha Honvéd-drukkerek gondolkodtak így, akkor meg is vannak. De persze, ha minden ilyen simán menne… Bár innentől emberelőnyben is játszott a Honvéd, hiszen a tizenegyes előtt Szujót kiállította Csonka Bence játékvezető.

Végül csak simán ment, nagyjából, hiszen egy-egy győri helyzet volt, de a vége Honvéd-siker, legalább szépen tisztelegnek Marosi László emléke előtt.

Összességében azért csak felmerülhet az a kérdés, hogy hol vannak azok a Honvéd-játékosok, mint Marosi László, aki 1957-től 1971-ig futballozott Kispesten, pályafutása során kizárólag a Honvédban szerepelt. Tagja volt az 1964-ben kupagyőztes csapatnak, 240 mérkőzésen lépett pályára, és hátvéd létére, a szabadrúgások nagymestereként 17 gólt szerzett.