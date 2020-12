Hogyan lett a győri tehetségből VV10 Bálint?

A realityk szerelmesei előbb ÉNB Bálint, majd mostanság VV10Bálint néven ismeri, ám a labdarúgás mélységeiben jártas szurkolók Filipánics Bálintként ismerték meg jó tíz évvel ezelőtt. Mostanság a tévében láthatjuk a Való Világ 10. szériájában, ám nem is olyan régen még futballkapusként nézték néhány százan hétvégente.

A pályafutás nem is indult rosszul, hiszen Bálint a Győri ETO-ban szerepelt és 2008. december 13-án a Kisalföld is írt róla:

„Külön köszöntötték a legfiatalabb generációt, valamint az aznap bajnokságot nyert U19-es csapatot is. Az év legjobb kapusának járó különdíjat az ebben a korosztályban szereplő Filipánics Bálint vehette át.”

Versmondónak sem volt semmi! Az 1997. november 27-én megjelent Veszprémi Napló egy sümegi szavalóversenyről szóló beszámolójában az alábbi szerepel:

„A másodikosok között Torma Kinga, Filipánics Bálint és Jánosi Nikoletta volt a sorrend.”

Az ETO első csapatába aztán nem tudta beverekedni magát, a zöld-fehérek kölcsön is adták őt a Gyirmótnak. 2010. telén az NB II-ben akkor élen álló együttes fél évre szerződtette a kapust. Egyszer sem került be a kezdőbe, vissza is adták a feladónak, de ott sem játszott. Ellenben az NB III-as Balatonfüredben 62 bajnokin volt kezdő, onnan pedig Siófokra került. Az NB II-es együttesben húsz alkalommal pályára is lépett, aztán jött egy kis szekszárdi és hódmezővásárhelyi kitérő, majd még egy kis veszprémi kaland és be is fejeződött a karrier.

És jöhetett az Éjjel Nappal Budapest című RTL Klub produkció, majd a Való Világ, amelyben elképesztő népszerűségnek örvend az egykori kapus.

Érdekes egyébként, hogy már több labdarúgó is bekerült itthon valóságshow-ba és mindegyikük kapus volt. A legkirívóbb eset nyilván Berki Krisztiáné, aki labdarúgóként nem volt túl sikeres, ellenben a bulvársajtó felkapta és már számtalan műsorban feltűnt. A televíziós szériák mellett egy ország szurkolhatott neki, hogy a herevasalása sikeres legyen. Az Éden Hotel című széria – ki emlékszik még rá? – egyik szereplő Járvás Levente volt, aki Újpesten nevelkedett, majd a Cegléd, a Szigetszentmiklós, a BKV Előre és a Monor kapusaként maradt lényegében teljesen ismeretlen.

