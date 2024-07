14 év után.

Ő maga jelentette be Instagramon.





Thomas Müller után korábbi csapattársa, Xherdan Shaqiri is bejelentette, hogy visszavonul a válogatottságtól. A 32 éves futballista 2010. március 3-án mutatkozott be a svájci csapatban, 125 mérkőzésen 32 gólt szerzett, betalált a legutóbbi három Eb-n és vb-n is.