Hivatalos: Wan-Bissaka a Manchester Unitedbe igazolt

A hivatalosan is bejelentette, hogy leigazolták Aaron Wan-Bissakát a Crystal Palace csapatától.

A hiányposztra érkrező U21-es angol válogatott jobbhátvéd egy öt évre szóló szerződést írt alá új csapatánál.

A fiatal játékos a 2018/19-es szezonban robbant be igazán, ő mutatta be ugyanis a legtöbb sikeres szerelést a Premier League-ben.

A Manchester United 45 millió fontot fizetett a Crystal Palace-nak, ez az összeg pedig Wan-Bissaka pályára lépéseitől függően további 5 millióval növekedhet.

Emellett ha a jövőben a Manchester United 50 millió fontnál drágábban adja tovább a védőt, akkor a Crystal Palace megkapja annak az összegnak a 10 százalékát.

-Hihetetlen és megtisztelő érzés, hogy a Manchester United játékosának nevezhetem magam. Tudom, hogy ez csak nagyon keveseknek adatik meg - nyilatkozta Wan-Bissaka a klub hivatalos honlapjának.

