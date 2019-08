Hivatalos: Visszatért hazájába az Arsenal veterán védője

Szombat délelőtt az hivatalosan bejelentette, hogy Nacho Monreal a Real Sociedad együtteséhez igazolt.

A spanyol válogatott balhátvédet még 2013 januárjában szerződtették az Ágyúsok, azóta 250 meccsen lépett pályára és három FA-Kupát nyert az együttessel.

A 33 éves játékos a 2019/20-as szezonban eddig minden játékpercet a pályán töltött a Premier League-ben, de Kieran Tierney leigazolása után az Arsenal vezetői úgy döntöttek, nem állnak a védő útjába.

A Goal információi szerint a Real Sociedad 3 millió fontot fizetett az Ágyúsoknak a tapasztalt hátvédért, akinek jövő nyáron járt volna le a szerződése.

Monreal a baszk klub közleménye szerint két éve, 2021-ig írt alá.

For six-and-a-half years of service, for 250 appearances, for 10 goals, for 20 assists, for three FA Cups, for those equalisers at Old Trafford and Wembley, for your unwavering consistency, and for being our very own #LaCabra, we just want to say…



THANK YOU, @_nachomonreal! ❤️ pic.twitter.com/QCZaMip2AZ