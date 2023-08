HIVATALOS: Visszatér Olaszországba Lukaku!

Újra együtt dolgozhat Mourinhóval.

Megérkezett karrierje hetedik állomására Romelu Lukaku. A 30 éves belga csatárt egy szezonra kölcsönvette a Chelseatől az AS Roma.

Hivatalosan bejelentette az AS Roma, hogy csatlakozik hozzájuk a belga gólvágó, Romelu Lukaku. A világbajnoki bronzérmes támadónak nem lesz ismeretlen terep Olaszország, hiszen összesen három szezont már eltöltött a milánói Inter játékosaként. Lukaku már a tárgyalások megkezdésekor magára haragította a kék-fekete mezes szurkolókat, akik pálfordulásnak nevezték, hogy nem szeretett klubjukhoz tér vissza a csatár.

Azonban nem csak a környezet, hanem az edző is ismerős lehet Lukaku számára. A római alakulat vezetőedzője az a José Mourinho, akivel már 2013–14-es idényben a Chelsea-nél, illetve 2017 nyarától 2018 decemberéig a Manchester Unitednél is együtt dolgozott. Statisztikái is igen jók a portugál mester kezei alatt: 76 meccsen 33 találat.

Lukaku ezzel megérkezett a hetedik klubjához a profi pályafutása alatt. A belga az Anderlechtben kezdte a karrierjét, majd a Chelsea is felfigyelt rá. A londoni klub színeiben a 15 mérkőzésen játszott, majd két kölcsön következett - előbb a West Bromwich, majd az Everton labdarúgója volt. A liverpooli alakulat végül megvásárolta a támadót, ahonnan négy idény után távozott a Manchester Unitedhez. A Vörös Ördögöknél nem tudott kiteljesedni két idény alatt, így az Interhez szerződött.

A Milánóban eltöltött két szezon után a Chelsea visszavásárolta, akkor klubrekordot jelentő 97.5 millió fontért. A londoniaknál nem tudott alapember lenni, így mindössze egy év után visszatért az Interhez.