Hivatalos: Varga József a Kazinbarcikában folytatja!

Varga József az Nb II-ben szereplő Kazincbarcika játékosa lesz, de emellett a DVTK-ban is akad majd dolga.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Korábban már kapcsolatba hozták Varga Józsefet a másodosztályban szereplő Kazinbarcikával, ám most már hivatalos a hír, de korántsem ilyen egyszerű, ugyanis az NB I-es DVTK-tól is érkezett megkeresés.

A DVTK Labdarúgó-akadémia szakmai igazgatója, Simon Miklós kifejtette, hogy a Kazincbarcika éppen ebben az integrációban tud nagy segítségére lenni a Diósgyőrnek a kooperációs együttműködés részeként: „Nagyon fontos, hogy az NB II-es tagság megőrzése mellett olyan játékosok futballozzanak Kazincbarcikán, akikre a mi játékosaink fel tudnak nézni, tudnak tőlük tanulni. Varga József személyében most sikerült egy válogatott labdarúgó szerződtetésével is megoldani ezt a feladatot. Amellett, hogy itt Kazincbarcikán most egy mentor lesz a fiatal játékosok számára, Diósgyőrben a megfigyelő részlegünkben fog dolgozni, erre próbáljuk felkészíteni őt, fiatal játékosok megtalálásában, mentorálásában szeretnénk az ő tudását, tapasztalatait és kapcsolatrendszerét igénybe venni.”

„Köszönöm, hogy lehetőséget kapok arra, hogy a pályán is bizonyíthatok még és szeretném a mentalitásomat, a tapasztalataimat átadni a csapattársaimnak, a fiataloknak. Szeretnék élni ezzel a lehetőséggel, mindig magaménak éreztem a fiatalok mentorálását, ez egy belső indíttatás számomra, bízom a sikeres együttműködésben és hogy mindenki elégedett lesz ezzel” – nyilatkozta Varga József, aki szerda délután már be is kapcsolódik a Csábi József vezetőedző irányította együttes szakmai munkájába.

Forrás: nso.hu