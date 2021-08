Hivatalos: válogatott játékost igazolt a Vasas

Vida Máté visszatért egykori sikerei helyszínére.

A Vasas hivatalos honlapján jelentette be a hatszoros magyar válogatott, Vida Máté leigazolását. A játékos ingyen tért vissza Angyalföldre, mivel a DAC-nál lejárt a szerződése az előző idény végén. A középpályás 1 éves szerződést kötött régi-új csapatával.

Vida Máté 2007-ben, 11 esztendősen került a Vasas Kubala Akadémiára, ahol mindvégig korosztályos csapatai meghatározó tagja volt. 2013-ban aláírta élete első profi szerződését, majd a következő szezonban be is mutatkozott a Vasas FC-ben. Már akkor felkeltette a nemzetközi szakma figyelmét, többek között a holland élvonalbeli SBV Vitesse együttese is élénken érdeklődött iránta. Máté ekkor még maradt Angyalföldön, majd 2015-ben NB II-es bajnoki címet és feljutást ünnepelhetett. Annak ellenére, hogy térdsérüléssel bajlódott és vakbélműtéten esett át, a Vasas felnőtt csapatának alapemberévé vált, tagja volt a 2017-ben bronzérmes helyen végző NB I-es keretnek. 140 piros-kék mezben lejátszott felnőtt tétmérkőzést követően 2018 nyarától a DAC csapatánál folytatta pályafutását.

A középpályás rendszeres kezdővé vált a felvidéki csapatban is, 52 bajnoki mérkőzésen lépett pályára az ott töltött 3 év alatt, ezeken összesen 2 gólt szerzett. Májusban a dunaszerdahelyi közönség vastapssal búcsúztatta Nagyszombat elleni győztes meccs után.

Az átigazolás körülményeiről a Vasas vezérigazgatója is mondott pár szót:

„Vida Mátét szabadon igazolható játékosként már az átigazolási időszakot megelőzően is szerződtethettük volna, de igyekeztünk alaposan eljárni és megalapozott döntést hozni. Ennek érdekében számos orvosi vizsgálaton vett részt, állapotával kapcsolatban több szakvéleményt is kikértünk. Időközben egy újabb beavatkozást is végeztek a térdén, amely miatt jelenleg is rehabilitál, így sem időben, sem teljesítményének minőségében nem tudhatjuk, mikor válhat csapatunk hasznára. Az volt a célunk, hogy a súlyos sérülés miatti hosszú kihagyást követően saját nevelésű játékosunk ismét otthonra találjon Angyalföldön, segítsük őt a rehabilitációjában és amennyiben ez sikerrel jár, vitathatatlan képességeivel hosszú távon ismét klubunkat erősítse. A megállapodás érdekében mindkét félnek kompromisszumokat kellett kötnie. Tisztában vagyunk vele, hogy szerződtetése jelen állapotában kockázattal jár, de éppen ez az élethelyzet tette lehetővé, hogy egyáltalán felmerülhessen a visszatérése hozzánk. Megállapodásunk egyelőre a bajnokság végéig szól, hosszabbítási opcióval arra az esetre, ha Máté felépülése sikerrel jár és ismét teljes értékű játékosként folyamatosan játékra alkalmas állapotba kerül."

Vida Máté elmondta, hogy miért az angyalföldieket választotta:

„Mindenképpen szerettem volna hazatérni. Az elmúlt egy évben minden létező rossz, ami megtörténhetett velem, az meg is történt. Teltek a hetek és a hónapok, közben a Vasassal folyamatosan tárgyalásban álltunk. Arra a döntésre jutottam, hogy a legjobb számomra, ha abban a klubban folytatom a pályafutásomat, ahol nagyon szívesen vár mindenki és ahová én is nagyon szívesen csatlakoznék. Szeretném újraépíteni a pályafutásomat, s mindezt úgy, hogy a klubot közösen juttatjuk vissza az első osztályba."

