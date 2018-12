Hivatalos: Válogatott csatárt igazolt a Ferencváros

Fehérorosz játékossal erősített a zöld-fehér alakulat.

A Fradi hivatalos oldalán jelentette be ma délután, hogy megszerezték a BATE fehérorosz válogatott csatárát, az idei Európa Liga-csoportkörben 3 gólt is szerzett Mikalai Sihnevich-et.

A 26 esztendős, 194 centiméter magas csatár ebben a szezonban is alapembere volt Sichenvich-csel a bajnokságot zsinórban ötödik alkalommal megnyerő boriszovi együttesnek.

Mikalai Sihnevich 1992. február 20-án született a fehéroroszországi Bresztben. Nevelőegyesülete a Dinamo Brest volt, és itt is vált profi labdarúgóvá, amikor 19 esztendősen bemutatkozott hazája élvonalában.



A Dinamóban három esztendőt töltött, utolsó szezonjában 28 bajnokin 10 gólt szerzett, remek teljesítményére pedig Fehéroroszország egyeduralkodója, a legutóbbi 13 bajnoki címet megnyert BATE is felfigyelt, és szerződtette a 194 centiméteres csatárt.



Az elmúlt öt idényből négy és felet a boriszovi együttesben töltött: ötször nyert bajnokságot, kétszer kupát, háromszor pedig Szuperkupát.



A 2016/17-es szezonban kölcsönben a görög Plataniast erősítette. Az elmúlt években rendszeresen játszott a nemzetközi porondon is. Kilenc BL-csoportkörös és tíz EL-csoportkörös meccse van.



Sihnevich ebben a szezonban is remek formában játszott: 23 bajnokin hat, négy EL-csoportkörös meccsén három találatot jegyzett. A Vidinek egyszer, a PAOK-nak kétszer talált be a BATÉ-ban, amely a Chelsea mögött, másodikként jutott tovább az Európa Liga kieséses szakaszába.



Sihnevich 15-szörös fehérorosz válogatott, játszott idén novemberben is, amikor nemzeti csapata barátságos összecsapáson verte 2-0-ra Luxemburgot.

Alább pedig a játékos első nyilatkozata a FradiTV-nek:

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!