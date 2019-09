Hivatalos: Vadócz Krisztián visszatért a Budapest Honvédhoz

Válogatott középpályást igazolt a kispesti klub.

A Budapest a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Vadócz Krisztián egy éves szerződést kötött a klubbal.

Ahogy az elmúlt években már többször előfordult, a szabadon igazolható 42-szeres válogatott középpályás idén is a kispesti klubbal készült, de most alá is írt a csapathoz

Vadócz Krisztián a Honvédnál nevelkedett, majd Franciaországban, Skóciában, Hollandiában, Spanyolországban, Dániában, Indiában, Svájcban, Ausztráliában és Hongkongban is szerepelt.

A cikk lejjebb folytatódik

Tavaly 13 év légióskodás után tért vissza Kispestre, akkor hat bajnokit játszott a Honvéd színeiben, amelyből ötöt megnyert a csapat, majd a középpályás újra a hongkongi Kitchee gárdájához szerződött, ahonnan augusztus végén távozott.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!