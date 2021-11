Hivatalos: újabb Premier League edzőt menesztettek

Nuno Espirito Santo távozik, a Spurs újra felvette a kapcsolatot Contéval.

A Tottenham Hotspur hivatalos oldalán jelentette be, hogy Nuno Espirito Santót felmentette vezetőedzői feladatköréből. A portugál tréner 4 hónappal ezelőtt ült le az észak-londoniak kispadjára, azonban úgy néz ki, nem működött a kémia közte és a játékosok között, mivel a csapat a csalódást keltő 8. helyen áll a bajnokságban, 10 forduló után 15 pontja és 5 veresége van. A Tottenham a hétvégén hazai pályán szenvedett 3-0-s vereséget a Manchester United ellen, ez volt az utolsó szög Nuno Spursös karrierjében.

Fabio Paratici sportigazgató nagyon sajnálja, hogy Nunónak távoznia kellett:

"Tudom, hogy Nuno és edzői stábja mennyire akarta a sikert, nagyon sajnálom, de meg kellett hoznunk ezt a döntést. Nuno egy igazi úriember, mindig szívesen látott vendég lesz nálunk."

Ki lehet követheti?

Mielőtt Nunót kinevezték volna, Gennaro Gattuso, Paulo Fonseca and Antonio Conte neve is felmerült, mint lehetséges Mourinho-utód. A Goal információ szerint a Spurs újra felvette a kapcsolatot Contéval, de Graham Potter és Brendan Rodgers is esélyes az edzői posztra.

