Hivatalos: Tulajdonosváltáson esett át a Vasas

Komoly változás történt az angyalföldi egyesületnél.

A Vasas SC közvetítésével Jámbor János értékesítette többségi tulajdonrészét, így a jövőben Nagy György, Vasas-kötődésű nagyvállalkozó és Nagy Miklós, a Vasas Kubala Akadémia többségi tulajdonosa közösen működtetik tovább a Vasas felnőtt labdarúgását - írja a klub hivatalos honlapja.

Jámbor János döntését követően a Vasas SC közvetítésével a mai napon üzletrész-adásvételi szerződés köttetett a Vasas Futball Kft. többségi tulajdonjogának átvételét illetően.

Ennek értelmében a Jámbor János érdekeltségébe tartozó Pannonbau Kft. 99 százalékos tulajdonrészét Nagy György, sikeres vállalkozó (79%) és Nagy Miklós, a Vasas Kubala Akadémia tulajdonosa és ügyvezető igazgatója (20%) vásárolták meg, a további 1 százalék pedig változatlanul az anyaegyesületnél marad. A tulajdonosváltással egy időben a Vasas Futball Kft. taggyűlése Nagy Miklóst választotta meg a Vasas FC ügyvezető igazgatójának.

Jámbor János 2016-ban kötött 5 évre szóló szindikátusi megállapodást a Vasas SC-vel a felnőtt labdarúgócsapat működtetését illetően. A többségi tulajdonos részéről már a 2017/2018-as szezon után, az -ből való kiesést követően is felmerült a változtatás lehetősége, de akkor végül hatályban maradt a 2021-ig szóló megállapodás.

Jámbor János idén ősszel viszont jelezte, hogy immár végérvényesen megválna tulajdonrészétől, és ha lehetőség nyílik rá, akkor közös megegyezéssel, idő előtt felmondaná az érvényben lévő szindikátusi szerződést.

Ezt követően Markovits László klubelnök, a Vasas SC elnökségének támogatásával, teljes titoktartás mellett opciós szerződést írt alá Jámbor Jánossal, amelynek értelmében az anyaegyesület előre megszabott feltételek mellett próbált meg új tulajdonost vagy tulajdonosokat megnyerni a Vasas FC élére. Az elnökségi határozat azt is egyértelműsítette, hogy a tulajdonosváltás csak Nagy Miklós, VKLA tulajdonos jóváhagyásával és szerepvállalásával történhet meg, hiszen hosszú távon csak így válhat egységessé a Vasas felnőtt és utánpótlás labdarúgása.

Markovits László, a Vasas SC elnöke így kommentálta a fontos változást:

- Először is Jámbor Jánosnak köszönném meg, hogy az elnökségem 18 éve alatt kétszer is főszerepet vállalt a felnőtt labdarúgásunk megmentésében és fenntartásában. A Vasassal való kapcsolata egyébként nem szűnik meg ezután sem, hiszen továbbra is tevékeny részt vállal a Vasas Óbuda felnőtt női röplabdacsapatának sikeres működtetésében. Ami a labdarúgás jövőjét illeti, a tulajdonosváltással még közelebb került egymáshoz a felnőtt és utánpótlás részlegünk. Az pedig legalább ilyen fontos, hogy mindkét új tulajdonos ezer szállal kötődik a Vasashoz. Nagy György sikeres élsportolója klubunknak, ő lett az év férfi sportolója curlingben, ősszel pedig a magyar csapat tagjaként történelmi ötödik helyet szerzett a világbajnokságon. Emellett hosszú évek óta elnökségi tagja és támogatója a vívó szakosztályunknak is.

Nagy Miklóst a labdarúgóközegben immáron kevésbé kell bemutatnunk, önmagáért beszél, amit tulajdonosként a Vasas Kubala Akadémiáért és a klubért tett az elmúlt időszakban. Az Akadémia igazgatójaként operatív irányításának köszönhetően utánpótlásunkat visszajuttatta az első osztályba, megteremtette a fiatalok felnőtt csapatba való feláramoltatásának lehetőségét, amellyel vonzóvá tette az Akadémiát az utánpótlás labdarúgók számára. A két új tulajdonos személye számomra garancia arra, hogy jó kezekben lesz a felnőtt labdarúgásunk, és arra is, hogy a Vasas FC hamarosan ismét az NB I-ben szerepelhet.

Nagy György, az új többségi tulajdonos így nyilatkozott az adásvételi szerződés aláírását követően:

- A Vasas család tagjaként nagy lelkesedéssel vágok bele ebbe az új feladatba. A tulajdonosi funkciókat Nagy Miklós, akadémiai tulajdonos szakértelmére alapozva fogjuk megvalósítani, aki befektetőpartnerként a futballklubban társult hozzám. Bízom abban, hogy ezt a nagymúltú egyesületet régi rangjára tudjuk ismét emelni.

Amikor másfél éve Nagy Miklós megvásárolta az Vasas Kubala Akadémia többségi tulajdonrészét, már akkor is hosszú távra tervezett, és most a Vasas FC-nél is hasonlóan képzeli el a következő éveket:

- Kézenfekvő az a szervezeti felépítés, hogy a Vasas felnőtt és utánpótlás labdarúgása egységes tulajdonosi háttérrel, valamint egy kézben lévő sportigazgatói vezetéssel működjön. Számomra a résztulajdonlásnál is motiválóbb körülmény, hogy – a Vasas elnökségének megtisztelő előzetes támogatását élvezve – az új többségi tulajdonos felkért a Vasas Futball Club klubigazgatói feladatainak ellátására. Így hosszú idő után ismét egy kézbe kerül a Vasas felnőtt és utánpótlás labdarúgásának stratégiai és operatív irányítása. Ez fontos mérföldkő lehet a klub életében és alapját képezheti a hosszú távú, nyugodt és eredményes munkának. Ez a vezetési struktúra lehetővé teszi az egységes, erős, biztos alapokon nyugvó klubmodell kialakítását, a klub jövőképét jelentő utánpótlásképzés és a felnőtt futball szakmai munkájának összehangolását. A Vasas szurkolóinak megígérem, mindent elkövetek annak érdekében, hogy a Vasas Futball Club ismét a tradícióihoz méltó helyet foglalja el a futballtérképen.

