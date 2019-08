Hivatalos: Törökországból igazolt védőt az AS Roma

Zajlanak az események az háza táján, hiszen ma bejelentették, hogy távozik Steven Nzonzi a Galatasaray-ban folytatja kölcsönben.

Pénteken kora este pedig egy érkezőről is beszámoltak a rómaiak, ugyanis a Farkasok leigazolták Mert Cetint.

A focista a török Genclerbirligitől érkezik 3 millió euróért az olasz fővárosba.

A 22 éves hátvéd a mai napon 5 évre, 2024 nyaráig állapodott meg új klubjával, és a 15-ös számú mezt kapta.

- Nehéz most szavakkal leírni szavakkal, hogy milyen érzés itt lenni. Biztos vagyok benne, hogy képes leszek megfelelni mind a klub, mind a szurkolók elvárásainak - mondta el bemutatásakor Cetin, aki egy kép erejére össze is állt a Roma másik török játékosával, Cengiz Ünderrel.

