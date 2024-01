Hivatalos: Thor Debrecenben folytatja pályafutását!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Debreceni VSC hivatalos oldalán jelentette be, hogy szerződtette Thor Úlfarssont.

A cikk lejjebb folytatódik

Az 23 éves csatár utolsó csapata az észak-amerikai profi ligában szereplő Houston Dynamo FC volt.

A 185 cm magas, izlandi támadó a Breidablik nevelése, fiatalon kölcsönben szerepelt a Víkingur Ólafsvík együttesében is.

A csatár karrierje 2021-ben az Egyesült Államokban indult be igazán, a Duke színeiben az egyetemi bajnokságban 25 mérkőzésen 19 gólt szerzett, több All Star csapatban is helyet kapott.

Thor 2022-ben az MLS-ben folytatta pályafutását, a Houston Dynamo az első körben draftolta, és nem is keltett csalódást. Összességében 49 mérkőzésen lépett pályára az amerikai profi bajnokságban, 7 gólt és 2 gólpasszt jegyezhet, most pedig visszatér Európába, és a DVSC színeiben bizonyíthat.



Forrás: dvsc.hu