Hivatalos: Thiago Silva visszatért Európába!

A brazil válogatott korábbi csapatkapitányának leigazolását honlapján jelentette be a portugál klub, amelynek volt már játékosa Silva, méghozzá 2004-ben, ám akkor egyetlen mérkőzésen sem szerepelt a felnőtt csapatban.

Thiago Silva a nemzeti együttesben 2008 és 2022 között 113 alkalommal szerepelt, a hét gólt szerző hátvéd tagja volt a 2013-ban Konföderációs Kupát, 2019-ben pedig Copa Américát nyert, emellett olimpiai ezüst- (2012) és bronzérmesnek (2008) is vallhatja magát.

Klubszinten több európai élcsapatnak is a labdarúgója volt, így a Paris Saint-Germainnek és az AC Milannak, a Chelsea-vel pedig 2020 és 2024 között Bajnokok Ligáját, európai Szuperkupát és klubvilágbajnokságot is nyert. Francia csapatával hétszer, az olasszal egyszer ünnepelhetett bajnoki címet.

