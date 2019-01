Hivatalos: Távozik az Arsenal vezető játékosmegfigyelője

Az Arsenal héfőn hivatalosan is bejelentette, hogy távozik a klubtól Sven Mislintat.

Az Ágyúsok vezető játékosmegfigyelője egészen pontosan február 8-án fogja elhagyni a londoniakat.

Hogy miért érdekes a mai bejelentés? Elsősorban azért, mert kulcsszerepe volt Aubameyang, Mkhitaryan, Sokratis, Torreira és Guendouzi leigazolásában is.

A német szakember 2017. december 1. óta állt az Arsenal szolgálatában, és a Borussia Dortmundtól tette át székhelyét Londonba.

Most azonban visszatérhet hazájába, ugyanis az értesülésk szerint a dortmundiak legnagyobb riválisához, a Bayern Münchenhez kerülhet.

Az, hogy pontosan miért távozik Mislintat, nem simert, de az Independent információi szerint a sportügyekért felelős Raúl Sanllehi egyre kisebb szerepet adott neki az átigazolásokkal kapcsolatban, Unai Emery-nek viszont egyre nagyobb szava lett a lehetséges célpontok kiválasztásában.

A cikk lejjebb folytatódik

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

Sven Mislintat will be leaving us on February 8, 2019 — Arsenal FC (@Arsenal) 21 January 2019