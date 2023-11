HIVATALOS: Távozik a Magyar Kupa-ezüstérmes edző az NB I-es csapat kispadjáról

Szeptemberben jött, novemberben már megy is.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Bebizonyosodtak a kora délutáni hírek, elváltak Mátyus János és a Kisvárda Masters Good NB I-es labdarúgó csapat útjai. A vezetőedző mindössze hat élvonalbeli mérkőzésen irányította az alakulatot, amelyeken egy győzelmet tudott felmutatni.

A cikk lejjebb folytatódik

Változás történt csapatunknál, Mátyus János vezetőedző kedden benyújtotta lemondását. - ismertette rövid közleményben a szabolcsi alakulat, amely 12 fordulót követően az OTP Bank Liga legalján helyezkedik el, mindössze hét gyűjtött ponttal.

„Nagy reményekkel érkeztem a klubhoz, és sok ilyen, mondhatni testhezálló feladatot oldottam már meg korábban – mondta a távozó vezetőedző, Mátyus János. – Biztos voltam benne, hogy ez itt is sikerülni fog. Ideérkezésemkor sokan féltettek attól, hogy milyen lesz a munkakapcsolatom Révész Attila sportigazgatóval, de azt kell mondanom, hogy az egyik legjobb közvetlen főnököm volt. Mind szakmailag, mind emberileg csak köszönhetek neki, ezt most meg is teszem. Mivel a csapatot olyan hatékonyan nem tudtam kimozdítani a gödörből, mint bármelyik előző állomáshelyemen, ezért úgy döntöttem, hogy a klub érdekeit szem előtt tartva, megköszönöm a bizalmat, és távozom.”

A Kisvárda tájékoztatása szerint a keddi edzést már a stábtagok tartották.