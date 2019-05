Hivatalos: Távozik a Budapest Honvéd alapembere

A brazil játékos szerződése lejárt a kispesti csapatnál.

A Budapest a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Danilo három és fél év után elhagyja a csapatot.

A brazil támadó a kispesti csapat mezében két részletben összesen 93 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 34 gólt szerzett és 11 gólpasszt osztott ki.

- Különleges érzésekkel búcsúzom, hiszen kétszer is a Honvéd játékosa lehettem, szerettem itt futballozni, jól éreztem magam a csapatnál, otthonra leltem Kispesten – kezdte Danilo. – Mielőtt visszatértem ide, éppen egy nehéz időszak volt a pályafutásomban, a Honvédnál azonban lelkileg és fizikailag is jó állapotban kerültem. A második időszakomban előbb csereként, a második félidőben beállva tudtam segíteni a csapatot, szerencsére gólokkal is sikerült, a legutóbbi idényben pedig többnyire kezdő lehetettem. Voltak jobb és kevésbé jó részei a szezonnak, de összességében pozitív emlékeim vannak. Budapest a második otthonom, a családom is jól érzi magát, jól ment a futballt, szeretnek a szurkolók és én is őket - nyilatkozta a brazil támadó a honvedfc.hu-nak.

Danilo azt is elárulta, hogy a szezon hajrájában nem is foglalkozott a jövőjét illető kérdésekkel, csak arra koncentrált, hogy a csapattal együtt elérje a nemzetközi kupát érő helyezést a bajnokságban, illetve, hogy megnyerjék a kupát. Vasárnap a családjával együtt hazautazott Brazíliába, aztán majd meglátja, hogyan alakul a jövője.

