Hivatalos: Támadót igazolt az Újpest

Horvát együttesből érkezett csatár a lila-fehérekhez.

Az Újpest kedden délután jelentette be, hogy leigazolták a horvát élvonalban szereplő NK Inter-Zaprešić korábbi labdarúgójút, Theophilus Solomon-t.

A 23 éves, 183 cm magas nigériai támadó a 2018/2019-es idényben déli szomszédunknál összesen 7 mérkőzésen lépett pályára, és ez idő alatt egyszer vette be az ellenfelek kapuját.

A csatár a 9-es számú mezt kapta a lila-fehér klubtól.

- Korábbról is ismertem az Újpestet, egy kedves barátom, Obinna révén, néha még a mérkőzéseket is megnéztem. Amikor szóba jött az igazolásom, akkor mélyebben is utánajártam a dolgoknak, láttam milyen gazdag a klub történelme, és hogy ez egy igazán nagy csapat. Örülök neki, hogy itt lehetek, egy ilyen nagyszerű együttesnél. Szeretnék minél többet segíteni, a legjobbamat fogom nyújtani, hogy elérjük a kitűzött célokat - nyilatkozta Solomon a klub honlapjának.

