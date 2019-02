Hivatalos: Támadót igazolt a Diósgyőr

Rivális magyar csapattól érkezik csatár a borsodiakhoz.

A Diósgyőr hivatalos oldalán közölte kedden délután, hogy támadót vett kölcsön a Puskás Akadémiától a DVTK.

Prosser Dániel a Budapest Honvéd akadémiáján nevelkedett, majd ugyancsak Kispesten lett belőle élvonalbeli játékos. Kilenc alkalommal pályára lépett a magyar U21-es válogatottban is, legutóbb a Sepsi OSK csapatában szerepelt.

Prosser a Budapest Honvéd akadémiáján lett igazolt labdarúgó 2007-ben. Az első csapatban hat évvel később, 2013. augusztus 4-én a Lombard Pápa ellen debütált. 2017 januárjában a Puskás Akadémia FC csapatához igazolt, ahonnan 2018 nyarán kölcsönbe került a román élvonalbeli Sepsiszentgyörgyhöz.

Télen visszatért Felcsútra, részt vett a PAFC spanyolországi edzőtáborában, ahol a Lausanne FC elleni felkészülési mérkőzésen gólt is szerzett. A DVTK szurkolói a 27-es számú mezben láthatják majd a pályán.

- Prosser Dániel korábban már többször bizonyította, hogy gólerős játékos, ezért biztos vagyok benne, hogy az érkezésével nagyobb lesz a verseny a csapatba kerülésért a támadó szekcióban Meggyőződésem, hogy a segítségünkre lesz majd a céljaink elérésében.- nyilatkozta Tajti József, a DVTK sportigazgatója.

- Érkezésem előtt beszéltem Márkvárt Dáviddal és Forgács Dáviddal, mind a ketten jókat mondtak a Diósgyőrről. Azért jöttem, hogy a csapat hasznára lenni, és szeretnék sok győzelmet ünnepelni a szurkolókkal közösen. Bízom benne, hogy nagyon jól sikerül majd ez a tavasz - tette hozzá Prosser Dániel.

Napközben a Puskás Akadémia is bejelentette, hogy Sós Bence a MOL Vidi FC-től fél évre kölcsönbe kerül a felcsútiakhoz.

A hódmezővásárhelyi születésű, 24 éves szélső a DVSC neveltje, a 2016/17-es szezont kölcsönben a Mezőkövesdnél töltötte, hogy aztán visszatérjen anyaegyesületéhez.

A 2017/18-as évadban a Loki játékosaként 20 első osztályú meccsen 3 gólt lőtt és 1 gólpasszt adott, a kupában 5 találkozón kétszer volt eredményes. Tavaly nyáron a debreceniektől a MOL Vidi FC-hez került, ahol öt bajnoki összecsapáson vették számításba.

- Mivel a Vidiben az ősszel nem kaptam túl sok szerepet, a januári felkészülési időszak után a stáb úgy döntött, hogy a folyamatos játéklehetőség szempontjából jobb, ha kölcsönadnak. A Puskás Akadémia ekkor keresett meg, s bár több csapat is érdeklődött utánam, a felcsútiak mellett tettem le a voksomat. A tavaszi első két mérkőzésen mutatott játékuk is jelzi, hogy a PAFC-nál nagyon komoly szakmai munka folyik, s úgy gondoltam, szeretnék ennek részese lenni. Be akarom bizonyítani magamnak, illetve a klubnak: alkalmas vagyok arra, hogy folyamatos játéklehetőséget kapjak az NB I-hez és hozzásegítsem a csapatomat céljai eléréséhez.