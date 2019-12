Hivatalos: Szerződést hosszabbított Klopp és a Liverpool

A hivatalos oldalán jelentette be pénteken kora délután, hogy szerződést hosszabbítottak a csapat menedzserével.

Ennek értelmében Jürgen Klopp további 4,5 évig, azaz 2024 nyaráig kötelezte el magát mostani együttesével.

A német szakember 2015-ben érkezett a Liverpoolhoz a Borussia Dortmundtól.

A 2018-ban elbukott BL-döntő után idén feljutott a csúcsra, miután a döntőjében a Tottenhamet győzte le csapatával.

A 2019/20-as idényben pedig örökre beírhatja magát a klub történelemkönyvébe, hiszen a Premier League első számú esélyese a Liverpool.

A cikk lejjebb folytatódik

A Vörösök ugyanis magabiztosan, 8 pontos előnnyel vezetik a tabellát a Leicester City előtt, a legfőbb rivális lemaradása pedig már 14 pont.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

BOSS ✊



We're delighted to announce Jürgen Klopp has agreed a contract extension 😍 https://t.co/Eg13Fjj3Ek