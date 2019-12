Hivatalos: Szerződést hosszabbított a DVTK csapatkapitánya

Újabb alapember írt alá a diósgyőri együttesnél.

Márkvárt Dávid mellett Dejan Karan, a DVTK csapatkapitánya is meghosszabbította jövő nyáron lejáró szerződését - írja a dvtk.eu.

Az újvidéki születésű labdarúgó 2016 nyara óta a DVTK játékosa, ezen időszak alatt 73 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára és 5 gólt szerzett. 2019 nyarán tette le a magyar állampolgársági esküt.

-Az első dolog, ami eszembe jutott az új szerződésem aláírása után, hogy nagyon boldog vagyok és nagyon büszke is egyben - nyilatkozta Dejan Karan. - Nem sokat gondoltam, mert nagyon szép négy évet töltöttem eddig Diósgyőrben. Gyorsan megállapodtunk. Úgy érzem, hogy itt teljesedtem ki játékosként és emberként is. Nagyon hálás vagyok a klubnak. Ezúton is szeretném megköszönni a menedzsmentnek, és a vezetőedzőnek, Feczkó Tamásnak a bizalmat. Végül, de nem utolsó sorban pedig köszönöm a családomnak a támogatást. Felelősnek érzem magam azért, hogy a csapat úgy szerepeljen, ahogy azt a szurkolók megérdemlik. A jövőben is mindent meg fogok tenni a ért! Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok mindenkinek!

- Dejan Karan a védelem olyan oszlopa, aki nem csak a játékával, hanem az öltözőben a személyiségével is nagy hatással van a csapatra, nem véletlenül választották meg a társak csapatkapitánnyá, ez minden egyes közösségben nagyon nagy dolog - tette hozzá Benczés Miklós, a DVTK sportigazgatója. - Szerettük volna, hogy meghosszabbítsa a nyáron lejáró szerződését, boldog vagyok, hogy megtette. Dejan nekem többször is bizonyította, hogy emberileg mennyire lehet rá számítani.

