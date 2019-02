Hivatalos: Szerződést hosszabbít Jordi Alba és a Barcelona

Csütörtök délután jelentette be a Barcelona, hogy szerződést hosszabbítanak Jordi Albával.

A klub közlése szerint mindenben megállapodtak a játékossal, amelynek értelmében Alba 2024 nyaráig marad a katalánoknál.

Ez pedig azt jelentheti, hogy minden bizonnyal a Barcelonában is fogja befejezni pályafutását, hiszen a most 29 éves labdarúgó a szerződése lejártakor már 34 éves lesz.

A pár nap múlva aláírásra kerülő szerződésben egy 500 millió eurós kivásárlási ár is szerepelni fog.

Nem tudni, hogy miért épp ma került sor a bejelentésre, hiszen már hosszú hetek óta kérdés volt Alba szrződéshosszabbítása, de lehet éppen a tegnapi, Real Madrid elleni siker adta az apropót.

Alba hetedik idényét tölti a Barcánál, amely alatt 282 meccsen 14 gólig jutott, és pár hete, a Sevilla elleni 6-1-es kupasiker alkalmából 200. győztes meccsén szerepelt a katalánoknál.

