Hivatalos: Spanyol válogatott kapust igazolt a Roma

Hivatalos honlapján jelentette be Pau Lopez leigazolását az .

A 24 éves kapusért 23,5 millió eurót fizettek a Real Betisnek.

Lopez hosszú távra tervez a rómaiaknál, hiszen 5 éves szerződést írt alá.

- Lehetetlenség nemet mondani egy olyan klubnak, mint a Roma - mondta Lopez az aláírást követően a klub honlapjának.

- Ez nagy lépés a karrieremben. Boldog vagyok, hogy egy ilyen remek klub bizalmat adott nekem. Nagyon várom már ezt az izgalmas kihívást.

Lopez a 13-as mezszámot fogja viselni új klubjában.

