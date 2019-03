Hivatalos: Solskjaer marad a Manchester United edzője

A hivatalosan bejelentette, hogy az eredetileg a szezon végéig kinevezett Ole Gunnar Solsjkjaer végleg megkapta a vezetőedzői megbízást.

A norvég szakember decemberben vette át a menesztett José Mourinho helyét a Vörös Ördögök kispadján, és az irányításával valósággal feltámadt a csapat.

A Manchester United a bajnokságban a riválisokkal szemben jelentős hátrányt ledolgozva ismét harcba szállt a indulásért, ,míg a legrangosabb európai kupasorozatban a Pars Saint-Germaint-t csodával határos módon búcsúztatva bejutottak a legjobb nyolc közé, ahol a Barcelonával találkoznak.

Solskjaer eddig mindössze háromszor, a elleni odavágón, az elleni bajnokin, és a Wolverhampton elleni FA-kupa meccsen szenvedett vereséget a United kispadján, összességében 19 meccsen 14 győzelmet aratott vele a csapat.

- Az első naptól kezdve otthon éreztem magam ennél a különleges klubnál. Megtiszteltetés, hogy nem csak a Manchester United játékosa lehettem, de itt kezdhettem meg az edzői pályafutásomat is. Az elmúlt hónapok fantasztikusak voltak, és ezért szeretnék köszönetet mondani minden játékosnak és stábtagnak az eddigi munkájukért. Erről a munkáról álmodtam, és rendkívül izgatott vagyok, amiért hosszútávon is megkapom az esélyt a csapat vezetésére, és remélem a folytatásban is olyan sikereket érünk el amiket a fantasztikus szurkolóink megérdemelnek - nyilatkozta a kinevezése után Solskjaer, aki játékosként 1996 és 2007 között 366 meccsen 127 gólt lőtt a Manchester United színeiben.

A cikk lejjebb folytatódik

A norvég szakember három évre szóló szerződést írt alá a Vörös Ördögöknél.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager.