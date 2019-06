Hivatalos: Sokoldalú játékost szerződtetett MOL Vidi FC

A védőként és középpályásként is bevethető az erdélyi születésű játékos.

A Mol Vidi FC bejelentette, hogy Rus Adrian csatlakozott az együtteshez.

Rus Adrián 1996-ban született az erdélyi Szatmárnémetiben, szülővárosában kezdett el futballozni, 2015-ig ott játszott. Az év augusztusában a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei első osztályban szereplő Fehérgyarmat gárdájához igazolt, ahonnan mindössze fél év után szerződtette egy profi csapat: az akkor NB II-es Balmazújváros. A Hajdú-Bihar megyei gárdánál 2016-17-re alapemberré vált és kivette a részét a gárda történetének eddigi legnagyobb sikeréből: második helyen végeztek és feljutottak az első osztályba. Rus az -ben is megőrizte kezdő pozícióját az egyébként több helyen változó együttesnél, így játszott a nyitófordulóban, a Vidi ellen is.

A védőként és középpályásként is bevethető játékos 30 mérkőzésen két gólt szerzett az NB I-ben, betalált a DVSC 4-0-s kiütésekor, majd az utolsó előtti fordulóban győztes gólt ünnepelhetett a otthonában. A Balmazújváros végül kiesett, Rus pedig tavaly júliusban aláírt a Puskás Akadémiához, amely azonnal kölcsönadta őt a román élvonalbeli Sepsi OSK-nak. Az erdélyi gárdánál november 9-én debütált a bajnokságban és 14 meccsen 1 gólpasszt osztott ki - ismertette a játékos életútját a molvidi.hu

- Boldog vagyok, hogy legjobb csapatában folytathatom a pályafutásomat. Ez óriási előrelépés a karrieremben, izgatottan várom, hogy elkezdődjön az új szezon. Rengeteg kiváló labdarúgó van a keretében, úgyhogy biztos nagy harc lesz a csapatba kerülésért, de mi más is lenne a célom, mint az, hogy teljesítményemmel kiharcoljam a helyem a csapatban. Nem csak a magyar pontvadászatban, de a nemzetközi porondon is sikeres szereplést remélek és bízom benne, hogy ehhez én is sokat hozzá tudok majd tenni – fogalmazott Rus Adrián.

-Nem volt nehéz felfedeznünk Adriánt, hiszen játszott már Magyarországon és a személyében egy rendkívül tehetséges fiatal labdarúgót ismerhettünk meg. Régóta figyeljük őt és természetesen a román bajnokságban nyújtott teljesítményét is folyamatosan nyomon követtük. Bátran kijelenhetjük, hogy posztján a liga egyik legjobb játékosává nőtte ki magát Romániában. Biztos vagyok benne, hogy a nálunk elvégzett munka, valamint a nagyszerű vidis csapattársaknak köszönhetően a jövőben még tovább fog fejlődni Adrián. Képessége és tehetsége alapján készen áll arra, hogy rögtön helyet követeljen magának a csapatban, ezt azonban természetesen senki nem adja majd ajándékba, neki kell az edzéseken, edzőmeccseken bizonyítania, hogy valóban ott a helye – nyilatkozta Kovács Zoltán sportigazgató.

