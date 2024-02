Hivatalos: Sigér Dávid felbontotta a szerződését a Ferencvárossal!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Ferencváros hivatalos oldalán jelentette be, hogy távozik a klub ötszörös bajnok, 14-szeres magyar válogatott játékosa, Sigér Dávid.

A klubhonlap közleménye szerint a 33 éves középpályás kezdeményezte szerződésének felbontását, az FTC pedig – érdemeire tekintettel – teljesítette a játékos kérését.

Korábban már mi is beszámoltunk róla, mi állhat a magyar középpályás távozásának hátterében:

Megdöbbentő: Sigér Dávid ezért hagyhatja el a Ferencvárost!

A Ferencváros méltóképpen köszönt el Sigér Dávidtól hivatalos oldalán:

Köszönünk mindent, Sigi!

2018. július 3. emlékezetes dátum marad számunkra, hiszen ekkor írt alá a klub utóbbi éveinek egyik legemblematikusabb, ízig-vérig zöld-fehér szívvel, a pályát felszántva küzdő, vagy éppen hatalmas gólokat szerző, mindig mosolygós középpályása, Sigér Dávid. A Balmazújváros színeiben még ellenünk vitézkedett, akkori klubjának kiesése miatt a pályán zokogott, majd hamarosan a Fradi Tábor tagjainak szemébe csalt könnyeket megalkuvást nem tűrő játékával a „téglási Modric” becenévre hallgató focista.

Már az első idényében alapemberünké vált, a 2018-2019-es idényben 23 meccsen két gól és egy gólpassz volt a mérlege, az MTK és a Haladás ellen talált be, előbbi emlékezetesre sikeredett, meg is kapta érte az M4 Sport – Az Év Sportolója Gálán az Év gólja díjat.

2019-ben bajnokként várhattuk a Bajnokok Ligája-selejtezőjét, ahol játékosunk fontos gólt szerzett a Dinamo Zagreb elleni kinti 1-1 alkalmával, de az igazi show-t az Európa Liga-csoportkörre tartogatta. Itt ugyanis betalált a spanyol Espanyolnak, bravúros ponthoz segítve a nemzetközi porondon az oroszlán körmeit már villogtató együttesünket. Dávid az életében és a karrierjében is újabb fontos mérföldkőhöz ért el 2019 őszén, hiszen bekerült Marco Rossi válogatottjába és egy Montenegró elleni felkészülési mérkőzésen be is mutatkozhatott a nemzeti tizenegyben. A bajnokságban emlékezetes duplával szomorította el a fehérváriakat, a találatok alább 2.32-től és 4.54-től láthatók.

Ugyanígy a DVSC-nek is kétszer köszönt be ebben az évben.

Minden sorozatot figyelembe véve játékosunk közel 3000 percet játszott második idényében, 41 meccsen nyolc gól és négy assziszt volt a mérlege, de a java csak ezt követően jött… Ugyanis elérkezett a 2020-2021-es idény és vele egy történelmi utazás. 1995 után a mieink ismét bejutottak a Bajnokok Ligája csoportkörébe és ebben hatalmas érdemei voltak Sigér Dávidnak, hiszen a selejtezősorozat második körében a skót sztárcsapat, Celtic otthonában az ő lövésével szereztük meg a vezetést a 2-1-es diadallal záruló találkozón, a többi, ahogy mondani szokás történelem, alapembere volt a BL-szereplős együttesünknek és a bajnokságban is a csapat motorja volt, 35 tétmeccsen két-két gól is előkészítés volt a neve mellett.

Nemcsak klubszinten, hanem a válogatottban is maradandót alkotott Sigi, hiszen előbb gólpasszt adott az Eb-kijutásról döntő Izlandok elleni meccsen Szoboszlai Dominiknak, majd a Nemzetek Ligája utolsó fordulójában megszerezte első találatát a nemzeti csapatban a törökök ellen, ennek is köszönhetően Marco Rossi legénysége feljutott az A-ligába, a legjobbak közé és azóta is ott vitézkedik. A 2021-re halasztott részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon is számolt vele a mester, Portugália ellen pályára is lépett. 30. születésnapja alkalmából 2020 végén egy kisfilmet is leforgattunk labdarúgónkkal, ahol pályafutása különböző szakaszait ismerhettük meg.

Az Eb után Sigi súlyos térdsérülést szenvedett, ami miatt szinte a teljes idényt ki kellett hagynia, így az Európa Liga-csoportkört is. 2022. április 29-én egy Paks elleni bajnokin térhetett vissza a pályára és a ZTE ellen még ki is osztott egy gólpasszt. Labdarúgónk visszatéréséről kisfilmet forgattunk, amelyben részletesen mesélt karrierje egyik legnehezebb időszakáról.

Középpályásunknak azonban a következő idény sem alakult a tervei szerint, a sérülések továbbra is hátráltatták, 13 meccsen 2 asszisztot ért el, míg a jelenleg is futó szezonban 23 meccs van a lábában és három gól. Pusztán a számokból kiindulva Sigér Dávid 145 tétmeccsen 15 góllal és 10 gólpasszal járult hozzá a klub utóbbi években aratott sikereihez, öt bajnoki címet, és egy Magyar kupát nyert velünk, szerepelt a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és legutóbb az Európa Konferencia Liga csoportkörében is és a Fradiból lett a magyar válogatott tagja. Sigire nem csak labdarúgóként, emberként is felnézhetünk. Sok esetben állt oda fontos ügyekhez és képviselte a Fradit. Mindenkivel megtalálta a közös hangot, ahogy az az alábbi anyagban is látható.

A természet iránti szeretetét is megismerhettük egy tv-anyagunkban, de több alkalommal mutatta meg vicces oldalát különböző kvízeink során, közvetlenségét pedig jól mutatja, hogy a Fradi Média stábját még az esküvőjére is meghívta sőt, még az iskolapadba is visszaült.

Sigér Dávidnak köszönjük a Ferencvárosi Torna Clubért tett szolgálatát!

Forrás: fradi.hu