Hivatalos: Rudi Garcia veszi át a Lyon irányítását

Az Olympique Lyon bejelentette, hogy Rudi Garcia veszi át a menesztett Sylvinho helyét a vezetőedzői pozícióban.

Jean-Michel Aulas klubelnök korábban elárulta, a klub elsőszámú célpontja José Mourinho volt a kispadra, de a portugál szakember elutasította a megkeresést.

Ezt követően a korábbi francia szövetségi kapitány és Paris Saint-German edző Laurent Blanc került célkeresztbe, de Garcia a hétvége során egy rendkívül részletes prezentációval meggyőzte a Lyon vezetőségét.

A korábban a Lille csapatával bajnoki címet nyerő, később pedig az AS Románál és a Marseille-nél dolgozó szakember kinevezésének hírét a Lyon szurkolói nem fogadták túl jól a közösségi médiában.

A Lyon jelenleg 2 győzelemmel, 3 döntetlennel és 4 vereséggel a 14. helyet foglalja el a Ligue 1 tabelláján. A következő fordulóban a Dijon csapatát fogadják hazai pályán, Garcia ekkor ülhet le először a kispadra.

