Hivatalos: román támadót igazolt az Újpest

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A korábbi híreknek megfelelően az Újpest szerződtette a kiszemelt román támadót, George Ganeát.

Az Újpest-Fehérvár bajnokin a hazaiak győzelme 2.40, a döntetlen 3.25, a vendégek sikere 2.60-szoros szorzóval fogadható. (x)

A 24 éves román játékos az otthonán kívül Olaszországban, az Entella és az AS Roma utánpótlásában nevelkedett, majd a CFR Cluj csapatában kezdte meg profi felnőtt karrierjét. Kolozsváron 2018/2019-ben bajnoki aranyérmet is szerzett, majd több román alakulatnál megfordult. Legutóbbi együttesével, az FC Universitatea Craiovával a hetedik helyen végzett a román Superligában.

Ganea center és irányító poszton is tud játszani, kifejezetten technikás és gyors, így támadósorunk még egy szintet léphet feljebb sebességben. Az előző idényben 4 góllal és 3 gólpasszal segítette csapatát, és az elmúlt az években többször is megfordult a román utánpótlás-válogatottakban. Édesapja, Ionel Ganea 45-szörös felnőtt válogatott volt, legtöbb mérkőzését a Stuttgartban játszotta.

„Nagyon örülök, hogy Újpesten folytatom a pályafutásomat. Egy tehetséges, sikerre éhes, fiatal csapathoz érkezem, amely előtt komoly jövő áll. Voltak máshonnan is megkereséseim – Magyarországról is – de nekem fontos szempont volt, hogy mekkora támogatást jelentenek itt a szurkolók, és az is, hogy itt megfelelően tudok fejlődni is, remek példák állnak előttem. Remélem, minél hamarabb be tudok mutatkozni, és gólokkal tudom meghálálni azt a bizalmat, amit belém fektettek!” - mondta az új szermény a lila-fehérek hivatalos honlapján.