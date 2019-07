Hivatalos: Riválistól igazolt középhátvédet a Napoli

Öt szezon után vált csapatot a görög játékos.

A vasárnap este hivatalosan bejelentette, hogy leigazolták Kostas Manolast az AS Romától.

A görög válogatott hátvédért 36 millió eurót fizetett a nápolyi együttes, és a Football Italia szerint a játékos évi 3.5 millió eurót fog kereseni, és egy 2 millió eurós aláírási bónuszban is részesült.

Manolas még 2014-ben az Olympiakostól igazolt a Romához, ahol 206 mérkőzésen lépett pályára.

A legemlékezetesebb momentuma a Farkasok játékosaként egyértelműen a 2017/18-as szezonban fejelt gólja a ellen, amellyel a csapata háromgólos hátrányt ledolgozva ejtette ki a katalánokat a Bajnokok Ligájából.

A 28 éves játékos Raúl Albiol helyére érkezik, aki hamarosan aláírhat a Villarrealhoz.

A tárgyalások részét képezte Amadou Diawara játékjoga is, aki az AS Romában folytatja a pályafutását, és hamarosan ezt is hivatalosan megerősítik a csapatok. A két játékos papíron egymástól függetlenül vált csapatot, és ennek az az oka, hogy így Manolas eladásának köszönhetően a Roma pozitív pénzügyi mérleggel zárhatja a június 30-án véget érő pénzügyi évet, Diawara leigazolása pedig már a következő idényre lesz elkönyvelve.

