Hivatalos: Reagált a Balmazújváros az NB II-es kizárásra

A sportklub a polgármesternek is odaszólt közleményében.

Mint ismert, az MLSZ licenszadó bizottsága megvonta az NB II-es indulási jogot a Balmaz Kamilla Gyógyfürdőtől.

A klub hivatalos honlapján reagált az ügyre, amelyben a klub képviseletében Dr. Tiba István, és Lajos Ferenc nyilatkozott.

- 2019. május 3-án testületi ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy a törvényes határidőn belül (2019.06.30.) a Balmazújváros Sport Kft. tőkepótlását végrehajtja. Azonban a megnevezett határidőig semmilyen érdemi lépés nem történt annak ellenére sem, hogy a Kft. ügyvezetője kétszer is jelezte a polgármester felé, hogy lépnie kellene. 2019. július 23-án is volt egy testületi ülés, melyen úgy döntött a képviselő-testület, hogy apportálással rendezi a tőkefeltöltést, amennyiben az illetékes minisztérium, az EMMI hozzájárul ehhez. A Kft. ügyvezetője az országgyűlési képviselő segítségével megszerezte a minisztérium hozzájárulását, így semmi akadálya nem volt, hogy a licencadó bizottság által kiszabott határidőig, vagyis 2019. július 26-ig döntsön a képviselő-testület. A polgármester annak ellenére sem hívta össze a testületi ülést, hogy minden papír rendelkezésre állt. Ez az önkormányzatnak semmilyen pénzébe nem került volna, sőt amennyiben megvalósul a testületi ülés, s be tudjuk nyújtani a határozatot, a Kft. zavartalan működését az a száz millió forint biztosította volna, mely ott volt az MLSZ-nél a Kft. részére. Így azonban a Balmazújváros Sport Kft. nem tudta becsatolni a testületi határozatot, s ennek hiányában az MLSZ licencadó bizottsága megvonta az NB II-es indulási jogunkat.

Azon felül, hogy a balmazújvárosi emberek sportélményektől esnek el, igen komoly anyagi kár is éri a várost, hiszen a Sport Kft. tulajdonosa száz százalékban Balmazújváros önkormányzata. Sajnáljuk, hogy a polgármestert az egyéni bosszúja motiválta a város érdeke helyett!”

