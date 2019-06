Hivatalos: Rafael Benítez távozik a Newcastle csapatától

A Newcastle United hivatalos Twitter-oldalán jelentette be, hogy Rafael Benítez távozik az együttes kispadjáról.

A spanyol tréner szerződése 2019 június 30-án jár le a Szarkáknál, akik ugyan tárgyaltak a szerződése meghosszabbításáról, de nem jutottak egyességre a vezetőedzővel.

Rafael Benítezt 2016. márciusában nevezték ki a Newcastle United menedzserének.

A cél a bennmaradás kiharcolása volt, ez azonban a jelentősen feljavuló eredmények ellenére sem jött össze.

A kiesés ellenére Benítez maradt a csapat vezetőedzője és rögtön vissza is jutatta a csapatot a Premier Leagube, méghozzá bajnokként.

A 2017-18-as szezonban a Newcastle-nek nem voltak kiesési gondjai, sőt a parádés hajrájuknak köszönhetően a tabella első felében végeztek.

A cikk lejjebb folytatódik

Az alacsony költségvetés ellenére, a 2018/19-es idény során is stabil középcsapat formált a játékosaiból Rafa Benítez, akivel évek óta erőn felül teljesített a Newcastle United, így vélhetően nagy érvágás lesz a csapat számára a spanyol tréner távozása.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave Newcastle United upon the expiry of his contract on 30th June 2019.



Full club statement: https://t.co/IscVOvLxGD #NUFC pic.twitter.com/DWeBkpRubP