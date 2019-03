Hivatalos: Panamai csatárral erősített az NB I-es klub

Sikeres volt a próbajátéka a támadónak.

Antonio Taylor szerződést kötött a Puskás Akadémiával - számolt be róla a pfla.hu.

A háromszoros panamai válogatott játékos június 30-ig írt alá a felcsúti csapathoz.

A Long Beach-i születésű, 29 éves játékos, Amerikában a New York City-nél és a New England Revolutionnél is futballozott. Európában pedig két portugál csapatnál is megfordult: az Estoril, valamint a Pacos Ferreira játékosa volt.

- Óriási megtiszteltetés, hogy egy ilyen komoly és jól menedzselt klubhoz igazolhattam, mint a Puskás Akadémia. Az első naptól jól érzem magam és örülök, hogy megfeleltem a próbajátékon és segíthetek a csapatnak a céljai elérésében. Csatárként nem lehet más dolgom, minthogy gólokat szerezzek és gólpasszokat adjak, és ezzel járuljak hozzá a győzelemhez. Egyelőre csak erre koncentrálok, de ha a szerződésem lejárta után is számítanak rám, szívesen maradok Magyarországon – nyilatkozta a bemutatásán Antonio Taylor.

