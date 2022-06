Hivatalos: öt évre írt alá az Arsenal új szerzeménye

A Porto játékosa 35 millió euróért költözik Londonba.

Az Arsenal hivatalos oldalán jelentette be, hogy hosszú távú, öt évre szóló szerződést kötött a Portótól távozó 22 éves támadó középpályással, Fábio Vieirával. Az utánpótlás válogatott játékos egyike a legígéretesebb portugál labdarúgóknak, a támadó harmadban is labdabiztos karmester növelheti a kreativitást az Arsenalban. A most zárult idényben 27 bajnokin 6 gólt lőtt és 14 gólpasszt osztott ki a csapattársainak.

„Nagyon örülünk annak, hogy leigazoltuk Fábiót a Portótól. Különleges képességű játékos, aki a pálya utolsó harmadában is magabiztosan bánik a labdával. A továbbiakban is keményen dolgozunk azon, hogy sikeresen zárjuk ezt az átigazolási időszakot” – idézte a klub honlapja Edut, az Ágyúsok sportigazgatóját.

Természetesen az Arsenal menedzsere, Mikel Arteta is nagyra értékeli az új szerzeményt.

„Boldoggá tesz, hogy felismertünk és leigazoltunk egy ilyen különleges tehetséget. Fábio egy nagyon kreatív játékos, aki sokszínűséget és minőséget hoz majd a támadójátékunkba” – tette hozzá Arteta.

Fábio Vieira a 21-es számú mezt viselheti majd a következő szezonban.

