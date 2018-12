Hivatalos: Ole Gunnar Solskjaer a Manchester United új edzője

A Manchester United a hivatalos honlapján megerősítette, hogy Ole Gunnar Solskjaer veszi át a csapat irányítását a szezon végéig.

A Vörös Ördögök hétfőn menesztették a vezetőedzői posztról José Mourinhót, akinek a helyét átmenetileg a klub színeiben 366 meccsen 26 alkalommal betaláló, és a legendás 1999-es Bajnokok Ligája döntőben győztes gólt szerző Solskjaer veszi át, az állandó szakvezető személyéről pedig nyáron születik majd döntés.

Solskjaer azonnal megkezdi a munkáját, segítői pedig Mike Phelan, Michael Carrick és Kieran McKenna lesznek.

- A Manchester United a szívem csapata, és fantasztikus, hogy ilyen fontos szerepben térhetek vissza. Alig várom, hogy elkezdjek dolgozni ezekkel a tehetséges játékosokkal, a stábbal, és a klub összes munkatársával - nyilatkozta a norvég szakember.

A 45 éves szakember 2008 és 2011 között irányította a Manchester United tartalék csapatát, majd hazájában, a Molde edzőjeként kétszer is bajnoki címet szerzett. A Premier League-ben a Cardiff City edzőjeként próbálhatta ki magát 2014-ben, de nem tudta megmenteni a csapatot a kieséstől. Az utóbbi három évben pedig ismét a Molde együttesét irányította, és ezúttal nem is hagyta el végleg a klubot, a norvég csapat hivatalos közlemény szerint májusban visszavárják az együtteshez.

A cikk lejjebb folytatódik

A Manchester United legközelebb pont a Cardiff City otthonában lép pályára a Premier League-ben, az új edző tehát korábbi csapata ellen ülhet le először a kispadra.

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.



He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 19, 2018