Hivatalos: Olaszországban folytatja a Chelsea bekkje

A védője, Davide Zappacosta legalább a 2019/2020-as szezon első félévét a Romában tölti - erősítette meg mindkét klub hivatalos honlapján.

Zappacosta mindössze 4 alkalommal szerepelt a PL-ben az előző szezonban, és az új menedzser érkezésével sem kapott több lehetőséget.

Most a -ban szereplő játékosa lett, igaz csak kölcsönben.

- Zappacosta a Chelsea-től csatlakozik a Giallorossihoz 6 hónapos kölcsönszerződés keretében, ami 2020 januárjáig tart.

A cikk lejjebb folytatódik

- Az üzlet részeként a feleknek opciós joguk lesz a kölcsönszerződés meghosszabbítására 2020 június 30-ig - olvasható az AS Roma közleményében.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

🇮🇹 Italian international Davide Zappacosta has joined Roma on loan 💪



This summer #ASRoma is supporting charities like @MissingKids, @ICMEC_official & @missingpeople in helping to search for missing kids. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇸🇺🇸🇧🇪🇬🇹🇰🇪🇨🇦🇦🇱 pic.twitter.com/A4qhSSL61f