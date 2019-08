Hivatalos: Norvég gólkirályt igazolt a Ferencváros

Támadót szerződtettek a zöld-fehérek.

A Fradi hivatalos oldalán jelentette be, hogy szerződtették a norvég élvonalbeli Stabaek támadóját, a 25 esztendős Franck Bolit.

Az elefántcsontparti csatár az előző évben 17 góllal a norvég bajnokság gólkirálya lett, de ebben a szezonban is van már nyolc találata.

Franck Boli 1993. december 7-én született Elefántcsontpartban, Yamoussoukróban, amely Abidjan mellett az ország másik fővárosának tekinthető. Édesapja, Fulbert is futballista volt, egyszer az elefántcsontparti válogatottban is pályára léphetett.



Az elsősorban középcsatárként – emellett irányítóként és szélsőként is – bevethető Franck Boli 19 esztendősen mutatkozott be első profi klubjában, a norvég élvonalbeli Stabaekben. Hamar csapata húzóemberévé vált, harmadik szezonjában 13 gólt szerzett. Ezután Kínába igazolt, de hamar hazatért, rövid ideig az Aalensundban szerepelt, majd visszatért a Stabaekhez.



Boli legutóbbi, 2018-as idénye (a norvégoknál tavaszi-őszi bajnoki rendszer van) kiválóan sikerült, 17 gólt szerzett a bajnokságban, amivel az Eliteresien gólkirálya lett.



Boli most sem fukarkodik a találatokkal, az első osztályban 13 meccsen hat gólja van, amivel negyedik a góllövőlistán, míg két kupamérkőzésen kétszer volt eredményes.



25 éves korára 52 norvég élvonalbeli gólt rúgott, de a különböző sorozatokban 20 gólpasszt is kiosztott.

