Hivatalos: Német edző ül le az MTK kispadjára

Korábban már dolgozott Magyarországon az új vezetőedző.

Az a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Michael Boris veszi át vezetőedzőként a csapat irányítását.

A német szakember jól ismeri a magyar futballt, hiszen két és fél éven keresztül volt az U19-es, majd az U21-es magyar válogatott szövetségi kapitánya.

Boris korábban hazájában sikeresen szerepelt az Uerdingennél, ahol 19 meccsből tizenegyet megnyert, majd a Schalke második csapatát is irányította.

A 43 éves edző legutóbb Japánban a Tokyo Verdy szakmai stábjában dolgozott, onnan tér vissza Magyarországra.

- Meggyőződésem, hogy Michael Boris személyében megtaláltuk az ideális jelöltet a csapat élére, végig leginkább benne gondolkodtunk. Korábban Ő irányította az U19-es, majd az U21-es magyar válogatottat, hosszabb időn keresztül rábízták a magyar futball legnagyobb jövőbeli értékeit, így számára nem lesz újdonság az a feladat, ami klubunknál vár rá. Boris tudja, hogyan kell beépíteni a fiatalokat és képes gyorsan csapatot építeni úgy, hogy közben tökéletesen érti, az eredményesség is fontos szempont. Látványos, gyors és agresszív futball a cél, erre fog törekedni az új edző is - ez az, amit szurkolóink és a vezetés is látni szeretne a csapattól. Korábbi tapasztalataink alapján is is jó benyomásaink voltak az új edzőről, a személyes tárgyalások során pedig tökéletesen meggyőződhettünk arról, hogy maximálisan tud azonosulni az általunk felvázolt modellel. Nagyon hasonló elképzeléseink vannak arról, hogyan tehetjük a fiatalokra építve ismét sikeressé a pályán az MTK-t. Jól jellemzi professzionalitását és eltökéltségét, hogy a hazánkban eltöltött idő alatt rengeteg energiát fordított arra is, hogy elsajátítsa a magyar nyelvet - mondta Zakor Sándor, az MTK Budapest Labdarúgó Zrt. kizárólagos tulajdonosa.

Michael Boris az MTK hivatalos honlapjának elmondta, hogy szeret a magyar fiatalokkal együtt dolgozni, és támadófutballt szeretne megvalósítani a csapatnál:

-Edzői filozófiám az, hogy ha 1-0-ra vezetünk, ne csak megtartani akarjuk az eredményt, hanem lőjük meg mielőbb a második gólt, aztán ha lehet, a harmadikat is, mert nem csak szórakoztatni szeretném a szurkolókat, de győzelmekkel is megörvendeztetni őket. Abban hiszek, hogy taktikailag a lehető legjobban fel kell készíteni a játékosokat, személyre szabottan kell világos utasításokat adni, amiket azonban szeretnék is viszont látni a pályán. A sok és aprólékos munkában hiszek, de szerintem ennél a klubnál ideális alanyok vannak ehhez. Pár napon belül Budapestre érkezem, majd néhány héten belül elkezdődik a közös munka. Megkönnyíti majd a közös munkát, hogy egész jól elboldogulok a magyar nyelvvel. Az első naptól kezdve azon voltam, hogy mielőbb megtanuljam a nyelvet, mert úgy gondolom, emberileg és szakmailag is nagyon fontos, hogy azonosulni tudjak az országgal, és megpróbáljak a helyi emberek nyelvén kommunikálni mindenkivel, mindig is úgy éreztem, hogy a játékosaim is értékelték ezt.

A német szakember feladata az -ből a nemrég véget ért szezon végén kieső csapat visszajuttatása lesz az élvonalba.

A cikk lejjebb folytatódik

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!