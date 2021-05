Hivatalos: Mourinho lesz az AS Roma edzője

Az AS Roma bejelentette, hogy Paulo Fonseca menesztése után megegyeztek José Mourinhoval - a portugál edző három évre, 2024-ig írt alá farkasokhoz és 11 év után tér vissza a Serie A-ban. Akkor az Inter mestereként tudott triplázni.

𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🤝



The club are delighted to announce an agreement has been reached with Jose Mourinho for him to become our new head coach ahead of the 2021-22 season.

#ASRoma pic.twitter.com/f5YGGIVFJp