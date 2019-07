Hivatalos: Az Atlético Madrid végleg leigazolta Moratát

A szombat délután bejelentette, hogy végleg eladták Álvaro Moratát az Atlético Madridnak.

A spanyol válogatott csatár az előző szezon második felét kölcsönben töltötte a Matracosoknál, miután a Chelsea-nél nem tudott kiegyensúlyozottan jó teljesítményt nyújtani.

Moratát a Kékek még 2017 nyarán igazolták le a Real Madridtól, és másfél év alatt 72 meccsen 24 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját.

A csatár remekül beilleszkedett az Atléticónál a kölcsönadását követően, 17 meccsen 6 gólt szerzett.

Az Atlético Madrid 48.5 millió fontot fizetett a 26 éves játékosért, miután januárban a kölcsönvételért már 4.4 millió fontot elutaltak a londoniak számlájára.

A cikk lejjebb folytatódik

Morata a következő szezont hivatalosan még szintén kölcsönben tölti Diego Simeone együttesénél, majd a 2020/21-es szezontól kezdve papíron is a madridi csapat játékosa lesz.

