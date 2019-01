Hivatalos: Morata az Atlético Madridban folytatja

Az Atlético Madrid hivatalosan bejelentette Alvaro Morata leigazolását.

A Matracosok sikeres orvosi vizsgálatokat követően másfél évre, a 2019/20-as szezon végéig vették kölcsön a Chelsea-nél kegyvesztetté váló támadót.

A Goal információi szerint Morata a Chelsea-nél heti 120 ezer fontot tett zsebre, de a Madridba való igazolása érdekében hajlandó volt csökkenteni a fizetési igényén.

Bár Morata a Real Madridnál lett ismert játékos, korábban négy szezont töltött el az Atlético Madrid utánpótlásában, így nem teljesen ismeretlen helyen kell bizonyítania.

- Nagyon örülük, és büszke vagyok arra, hogy itt lehetek. Alig várom, hogy találkozzak és elkezdjek edzeni az új csapattársaimmal - nyilatkozta a támadó az Atlético Madrid hivatalos honlapjának.

Morata klubváltásával véget ért a csatárkeringő, mely során Gonzalo Higuain a Chelsea-hez, Krzysztof Piatek az AC Milanhoz került.

