HIVATALOS: Modric jövője eldőlt Madridban

11 évet már lehúzott a spanyol fővárosban.

A Real Madrid hivatalos felületein jelentette be, hogy meghosszabbítja Luka Modric szerződését.

A világbajnoki ezüstérmes horvát középpályás szerződése június 30-án járt volna le, azonban mindkét fél úgy érezte szeretné további egy évvel meghosszabbítani munka kapcsolatukat. A 2018-as aranylabdás tizenegy évvel ezelőtt érkezett meg a Real Madridhoz, ahol a csapat kulcsembere lett.

Első szezonjának felében még a királyiak szurkolói is a szezon legrosszabb átigazolásának titulálták egy spanyol portál által készített felmérésben. A 37 éves horvátnak több sem kellett, bebizonyította, hogy a világ egyik legjobbjává is tud válni. A Madriddal elért eredményei magukért beszélnek: 5 Bajnokok Ligáját, 5 Klubvilágbajnokságot, 4 Európai Szuperkupát, 3 Ligát, 2 Spanyol Királykupát és 4 Spanyol Szuperkupát nyert. Egyéni díjakban sem volt szegény ezen időszaka: 2018-ban aranylabdát nyert és a FIFA legjobb labdarúgójának is megválasztották, emellett 2017/2018-as UEFA Év játékosa díj és a 2017-es klubvilágbajnokság legjobbjának járó elismerés is az ővé lett.

A horvát csapatkapitánynak a szerepköre a jövő évben már lehet sokkal korlátozottabb lesz, hiszen rengeteg fiatal középpályás van a klubnál, illetve a mindössze 19 éves Jude Bellingham is megérkezett a királyi gárdába.