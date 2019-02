Hivatalos: Menesztették a PL-csapat menedzserét

A Leicester City hivatalos honlapján jelentette be, hogy menesztették Claude Puel vezetőedzőt.

A francia szakvezető sorsa a szombaton elszenvedett 4-1-es vereség után dőlt el.

Puel az utóbbi időben nem volt sikeres a csapat kispadján, hiszen hazai pályán még nem nyertek mérkőzést 2019-ben, és a legutóbbi 9 találkozójukból csak egyszer hagyták el győztesen a pályát.

Az első csapat vezetőedzői feladait ideiglenesen Mike Stowell és Adam Sadler veszik át, míg a klub kinevezi az új menedzsert.

