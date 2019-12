Hivatalos: Menesztette vezetőedzőjét az Everton

Ahogy az már a levegőben lógott az elmúlt időszakban, ma bizonyossá vált: az Everton menesztette Marco Silvát.

A klub csütörtök esti Twitter közleményében tudatta, hogy már nem a 42 éves tréner a csapat menedzsere.

Az együttest a következő időszakban, így a elleni hétvégi Premier League-meccsen Duncan Ferguson fogja dirigálni.

Az Everton jelenleg csak a 18., kieső helyen áll az angol pontvadászatban, és az utolsó csepp a pohárban a elleni tegnapi 5-2-es vereség volt.

A cikk lejjebb folytatódik

A városi derbin elszenvedett nagyarányú vereség pedig lezárta Marco Silva karrierjét Liverpool kék felén, a portugál szakember 1,5 évet töltött az Everton kispadján.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

🔵 | Everton Football Club can confirm that manager Marco Silva has left the Club. #EFC pic.twitter.com/R2JqAMBdu2