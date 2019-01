Hivatalos: Megvan Nagy Ádámék új edzője

A Bologna hivatalos honlapján jelentette be, hogy kirúgta az együttestől Filippo Inzaghit, a helyét pedig Sinisa Mihajlovic vette át.

A gárda kieső helyen áll a bajnokságban, valamint a hétvégén súlyos, 4-0-ás vereséget szenvedett a közvetlen rivális Frosinonétól.

Mihajlovic első vezetőedzői megbízatását a Bolognánál töltötte a 2008/2009-es szezonban.

Azóta többek között a Sampdoriát, a Torinót, a Milant, valamint a szerb válogatottat is irányította.

